 Respalda Sheinbaum a Genaro Lozano como embajador en Italia

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este miércoles la ratificación de Genaro Lozano Valencia como embajador de México en Italia, al considerar que es un experto en relaciones internacionales y un reconocido activista en defensa de los derechos de la comunidad LGBT+.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum recordó que Lozano también trabajó en Televisa, pero subrayó que eso no limita su trayectoria.

“Es un experto en relaciones internacionales, además de defensor de los derechos de todas las personas LGBT. Ha sido un activista y nos apoyó de muchas maneras. Sí trabajó en Televisa, pero se salió hace ya un tiempo, y consideré que era una buena opción”, afirmó.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó en la misma sesión a Francisco de la Torre como embajador de México en Indonesia.