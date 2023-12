Respalda AMLO al equipo de Sheinbaum

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador habló el lunes sobre el equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldo la decisión de incluir a ex del PRI y PAN.

Cargando...

“Todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum pues yo lo veo bien, todo lo veo muy bien”, expresó López Obrador.

Aunque el mandatario pidió en su conferencia mañanera que ya no le preguntaran sobre la precandidata, ya que sus respuestas no serán objetivas.

“No soy objetivo, la tengo en muy buen concepto, no soy objetivo, la considero una mujer extraordinaria, honesta, inteligente, entonces no me pidan que yo de mi punto de vista porque no soy objetivo, puedo parecer seguidor, sí, apoyador y sí, tengo esa situación muy especial, ofrezco disculpas pero no soy objetivo, la quiero mucho”, expresó el mandatario.

Cargando...

Ayer, la precandidata por Morena, PT y PVEM, presentó a las personalidades que encabezarán Diálogos por la Transformación. El grupo incluye al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado; el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y al antiguo ministro de la Corte, Arturo Zaldívar.