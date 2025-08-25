Rescatan a recién nacido abandonado en baño del metro en CDMX

Ciudad de México.– Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron rescatar a un bebé recién nacido que fue abandonado en uno de los baños de la estación UAM-I, en la Línea 8 del Metro de la Ciudad de México. El video del momento fue compartido por el periodista Carlos Jiménez.

El menor fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir valoración médica, informó la corporación a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la SSC, operadores del C2 Oriente alertaron a policías que realizaban recorridos de seguridad en la colonia Barrio San Miguel sobre el llanto de un recién nacido en el área de sanitarios públicos, dentro de la estación ubicada en calzada Ermita Iztapalapa y calle San Felipe.

Los agentes acudieron al sitio y localizaron al menor envuelto en una cobija, recostado en el piso del sanitario. Uno de los oficiales lo protegió con su chamarra y posteriormente lo trasladaron en una patrulla al hospital más cercano.