Rescatan a dos agentes federales en Michoacán

Morelia.- Dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron localizados sanos y salvos tras haber sido privados de la libertad durante varias horas este jueves, mientras realizaban labores de investigación en el municipio de Álvaro Obregón.

El operativo de búsqueda se activó alrededor de las 4:00 de la tarde con patrullajes por aire y tierra encabezados por la Guardia Civil, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y fuerzas federales.

La acción permitió no solo el rescate de los agentes, sino también la detención de tres personas presuntamente implicadas y la liberación de otra víctima que permanecía retenida.

El secretario Omar García Harfuch confirmó el resultado de la operación y destacó la coordinación interinstitucional. En los últimos meses, la demarcación ha sido escenario de diversos hechos violentos, incluidos narcobloqueos, persecuciones y decomisos de droga.