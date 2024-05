Resbala Sheinbaum: AMLO llegó a la presidencia por ambición personal

Ciudad de México.- La candidata Claudia Sheinbaum Pardo sufrió un resbalón el viernes al afirmar que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia por ambición personal.

En su gira por Los Cabos, Baja California, la representante de Morena-PT-PV daba un discurso a ciudadanos cuando hizo referencia al actual mandatario.

“Nosotros no vamos a llegar a la Presidencia como lo hizo el presidente Andrés Manuel con una ambición personal. Nosotros llegamos a hacer justicia, nosotros llegamos a garantizar que haya bienestar para el pueblo de México”, expresó la candidata.

El comentario de Sheinbaum se volvió viral rápidamente, pues está totalmente en contra de lo que había dicho anteriormente sobre seguir con el proyecto de transformación que inició López Obrador.

Sin embargo, la morenista se disculpó momentos después, pues señaló que quizá no se había entendido cómo ella quería dar el mensaje y afirmó que el Andrés Manuel López Obrador llegó para transformar el país.

“Ya me andan corrigiendo aquí, por si hay alguna confusión, por supuesto que dije que no llegamos por ambición personal, sino llegamos a transformar a nuestra patria… si hay alguna cosa que se haya entendido de manera distinta por supuesto que no es el caso, el presidente López Obrador llegó a transformar nuestra patria y nosotros vamos a llegar a transformar también nuestra nación”, explicó.