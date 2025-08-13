Reportan sobrevuelo de aeronave militar estadunidese sobre el Edomex

Ciudad Juárez.– Esta mañana usuarios en redes sociales reportaron el registro a través de la plataforma Flightradar 24 del sobrevuelo de una aeronave militar estadunidense del tipo MQ-9B Guardian sobre el Estado de México.

De acuerdo con el registro histórico de la plataforma, la aeronave despegó desde la comunidad de San Angelo, Texas, cerca de las 4:50 de la mañana y se dirigió hacia el Estado de México, donde sobrevoló el Valle de Bravo y Zacazonapan por varios minutos para finalmente desaparecer del radar de la aplicación.

Cortesía

De acuerdo con el fabricante de la aeronave, General Atomics Aeronautical Guardian, el MQ-9B es un vehículo no tripulado que ofrece servicios de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. SkyGuardian está diseñado para sobrevolar vía satélite durante más de 40 horas en cualquier condición meteorológica e integrarse de forma segura en el espacio aéreo civil, lo que permite a las fuerzas conjuntas y a las autoridades civiles ofrecer conocimiento de la situación en tiempo real en cualquier lugar del mundo, de día o de noche.

La aeronave tenía el resgitro de matrícula CBP-13, un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) diseñado para vigilancia y patrullaje en fronteras terrestres y marítimas, así como para operaciones de seguridad nacional.

Hasta el momento autoridades mexicanas no se han pronunciado sobre el hecho.