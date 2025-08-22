Reporta Sheinbaum desplome del 5% en remesas enviadas desde EU

Ciudad de México.– La presidenta de México Claudia Shenbaum Pardo dio a conocer que las remesas en México, enviadas desde Estados Unidos, tuvieron una reducción del 5 por ciento anual este 2025, por lo que llegó a los niveles presentados en 2022, luego de que en 2023 y 2024 hubo crecimiento.

"Las remesas aumentaron muchísimo en el 23 y más en el 24 todavía, ahorita estamos en un nivel de remesas como en el 22, más o menos. ¿Con qué tiene que ver esto? Pues sobre todo con la situación que ha impuesto Estados Unidos sobre nuestros hermanos migrantes. Se está trabajando para saber exactamente cuales son las causas de esta reducción, el número de mexicanos que han sido repatriados si lo comparamos con periodos anteriores no es tan alto", dijo en Palacio Nacional.

La mandataria federal aseguró que esta reducción puede deberse a la situación que viven actualmente los migrantes mexicanos en ese país por las políticas del mandatario estadunidense Donald Trump, sin embargo, dio a conocer que harán un estudio para determinar las posibles causas y afectaciones junto con el Banco de México.