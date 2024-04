Renuncia Sofía Yunes a Movimiento Ciudadano

Veracruz.- Sofía Yunes Gamboa dio a conocer que renunció a Movimiento Ciudadano al acusar al partido naranja de ser "esquirol" de Morena.

Esquirol: Persona que se presta a ocupar el puesto de un huelguista

"Hoy quiero compartirles que he decidido renunciar a Movimiento Ciudadano y emprender un nuevo camino, y la decisión la he tomado por que Movimiento Ciudadano ya no tiene un proyecto propio, se puso al servicio de un gobierno y se volvió un partido esquirol de Morena y yo no me pienso prestar a ello", expuso la política veracruzana en un video compartido en su cuenta de X.