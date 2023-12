Renuncia Luis Humberto Torres, encargado de Servicios Informáticos del PREP

Ciudad de México.– Jorge Humberto Torres Antuñano, encargado de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, área responsable de las interconexiones del Programa de Resultados Preliminares (PREP) renunció esta tarde al Instituto Nacional Electoral (INE) en medio de una acalorada discusión entre los consejeros.

El PREP es el sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones federales, por lo que su función es de suma importancia para las próximas elecciones de 2024.

"Por medio de este conducto, por así convenir a mis intereses, me permito presentar mi renuncia voluntaria e irrevocable. Amablemente solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se me paguen los conceptos que conforme a derecho me corresponden o sus partes proporcionales, de manera enunciativa: aguinaldo, vacaciones no disfrutadas, prima vacacional, la compensación por término de la relación temporal", expresó el funcionario en una misiva, la cual señal que será efectiva a partir del 31 de diciembre.

A la renuncia de Torres se suma también Carmen Gloria Pumarino, quien dejó este mismo día la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (Despen).