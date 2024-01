Renuncia Cházaro al PRD; Astudillo al PRI

Ciudad de México.- Luis Espinosa Cházaro renunció a la coordinación del grupo del PRD en la Cámara de Diputados y al partido tras 17 años de militancia.

El legislador culpó a Jesús Zambrano, dirigente del partido negriamarillo, por su salida, ya que no respetó los acuerdos para definir la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“La verdadera causa por la que dejo la coordinación es porque el propio Zambrano ha dicho que conmigo la interlocución es imposible, así lo ha dicho, y por ello lo mejor es retirarme, y renuncio al partido porque Zambrano me pidió pelear por la candidatura, me pidió retirarme de varias encomiendas, pero no cumplió a la palabra empeñada de que habría un método, me voy porque ya no creo en el liderazgo de Jesús Zambrano”, lamentó Espinosa Cházaro.

El diputado seguirá como independiente en la Cámara y no renunciará a la coalición de Fuerza y Corazón por México: “no me separó de Xóchitl Gálvez, ayer hablé con ella y probablemente me uniré a su equipo”.

Astudillo, fuera de las filas del PRI

El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, anunció su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 40 años de militancia.

Al igual que Luis Espinosa, el exmandatario responsabilizó al dirigente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, por su salida.

“Ya no me siento del PRI de hoy, que se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate ni mucho menos reflexión. He protestado desde que el presidente del PRI nacional se apropió de las facultades de las bases municipales y estatales para hacer solo lo que le conviene a él”, expresó el también exalcalde de Chilpancingo.

Añadió que las confrontaciones que protagoniza Moreno Cárdenas han causado que otras figuras importantes del priismo se hayan alejado.

“Me avergüenzo de un PRI en el que, frecuentemente, Alejandro Moreno Cárdenas se ha visto envuelto en confrontaciones internas y en acusaciones hacia su persona que han causado bajas importante de hombres y mujeres con trayectorias reconocidas y valiosas”, dijo.