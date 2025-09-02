Renueva Sheinbaum pacto con gasolineros

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la renovación del acuerdo nacional con empresarios gasolineros para mantener estable el precio de los combustibles, con el fin de proteger la economía de los hogares mexicanos.

En un video compartido en su cuenta de X, la mandataria agradeció a los representantes de la iniciativa privada que refrendaron el compromiso de mantener el costo de la gasolina magna en un máximo de 24 pesos por litro, acuerdo que había sido suscrito en febrero pasado y que fue ratificado este lunes.

El esquema, considerado por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) como un mecanismo exitoso, busca brindar certidumbre en el mercado y garantizar el abasto a nivel nacional.

Onexpo destacó que la estrategia ha sido posible gracias a la participación voluntaria de empresas del sector y a la coordinación con Pemex y el Gobierno federal. Refrendó su compromiso de continuar trabajando en mesas de análisis que aseguren el cumplimiento de este esquema.

El pacto, que reúne a más de una decena de grupos gasolineros en el país, tiene como objetivo principal evitar fluctuaciones que impacten directamente en los bolsillos de las familias mexicanas y consolidar un modelo de colaboración entre el sector público y privado.