Ciudad de México.- En su visita a Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, celebró el trabajo de regularización territorial y la entrega de escrituras que realiza la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en Huatulco.

“Me da muchísimo gusto que aquí en Huatulco y como en otras partes, se esté haciendo justicia porque no se pueden los contrastes. No puede ser que haya una zona turística de gran lujo (...) y la gente que trabaja (...) que vive en esos centros turísticos, tenga que vivir en colonias que no están regularizadas, en donde no tienen sus escrituras, en donde no hay agua, no hay drenaje, no hay luz, no hay nada. Eso no lo queremos. Tenemos que buscar que siempre haya justicia, no debe haber esa desigualdad”, destacó.

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Daniel Octavio Fajardo Ortiz, informó que a través de un censo se determinó el riesgo y las necesidades de las viviendas para el reordenamiento territorial. Como resultado, hoy se otorgaron 910 escrituras y 370 la semana pasada. En los próximos días concluirá la regularización de un primer bloque de 2 mil 357 escrituras de viviendas y terrenos a pobladores del municipio.

El jefe del Ejecutivo destacó que, al mismo tiempo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rescata áreas naturales para conservarlas y heredarlas a las siguientes generaciones.

“Felicidades a los que llevan este programa de regularización. Felicidades a María Luisa (Albores), felicidades a Lyndia (Quiroz) por el trabajo que han hecho de convertir terrenos de la nación en áreas de reserva natural para que se puedan disfrutar por las nuevas generaciones, que las bahías, las playas sean públicas, que no se privaticen”, remarcó.

La titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, precisó que se han declarado 44 Áreas Naturales Protegidas y 581 áreas de conservación en Huatulco. En total suman 5 millones de hectáreas protegidas.

A nivel nacional, 95 millones de hectáreas están bajó un régimen de cuidado y conservación.

Además, 32 kilómetros de playas públicas han sido rescatadas. Antes de concluir la actual administración se recuperarán 230 kilómetros para la preservación y el disfrute de los pobladores, informó la secretaria.

Dentro del plan de atención a personas afectadas por el huracán Ágatha, ocurrido en 2022, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que se distribuyeron 19 mil 420 despensas y 408 mil 736 artículos de emergencia: cobertores, colchonetas, paquetes de limpieza, medicamentos y láminas.

Con una inversión total de 767.6 millones de pesos, el gobierno federal entregó apoyos económicos de manera directa a:

19 mil 362 personas para vivienda

2 mil 856 productores de ganado

7 mil 612 agricultores

841 locatarios comerciales

El presidente López Obrador sostuvo que si no se concluyeran las acciones para el bienestar por falta de tiempo, el gobierno de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, dará continuidad.

“Si no nos alcanza el tiempo, (...) yo ya hablé con la presidenta y ella le va a dar continuidad, nada más por cuestiones de tiempo. Se van a seguir entregando las escrituras”, subrayó.

Acompañaron al presidente, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo; el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; el secretario de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón; la directora general del Fonatur, Lyndia Quiroz Zavala; el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón; el comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Humberto Adán Peña Fuentes; el director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, José Alfonso Iracheta Carroll y el presidente municipal de Santa María Huatulco, José Hernández Cárdenas.