Regreso a clases llegará con megapuente en septiembre

Ciudad Juárez.– Este próximo lunes 1 de septiembre comienza el nuevo ciclo escolar 2025 - 2026, por lo que millones de estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas en todo el país. Junto con ellos, profesores y personal académico que siguen el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) también retomarán sus actividades.

Sin embargo, si eres de los que sienten que las vacaciones no fueron suficientes, la SEP dio a conocer que en septiembre ya podrás disfrutar del primer megapuente del nuevo ciclo escolar.

En total, el calendario escolar contempla 185 días de actividades, los cuales se distribuirán desde el 1 de septiembre del 2025 hasta el 15 de julio del 2026. En todo ese periodo, se contemplan ya los días de descanso entre puentes, festivos, juntas de consejo técnico escolar y, por supuesto, vacaciones.

Pero en septiembre, con motivo de la celebración de la Independencia de México el 16, los estudiantes podrán disfrutar de un periodo de varios días de descanso.

De esta manera, el megapuente comenzará desde el sábado 13 de septiembre, seguirá el domingo 14 de septiembre, el lunes 15 de septiembre (no obligatorio, puede ser opcional) y el martes 16 de septiembre (obligatorio por ley).

Toma en cuenta que el lunes 15 de septiembre, se conmemora el Grito de Dolores y, aunque en el calendario no se considera como de descanso oficial, algunos planteles de los tres niveles educativos pueden cancelar actividades, por lo que será el primer megapuente del año escolar desde el viernes 12 y hasta el miércoles 17 de septiembre.