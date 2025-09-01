Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió hoy su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, acompañada de miembros de su gabinete federal, gobernadores, legisladores de Morena y del nuevo ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, quien tomará protesta esta tarde.

Durante su intervención, Sheinbaum destacó los avances del Movimiento de la Cuarta Transformación, retomando logros del sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, especialmente en materia de reforma al Poder Judicial. Este año, por primera vez, se eligieron ministros, jueces y magistrados mediante voto ciudadano.

La mandataria enfatizó que su administración da continuidad a los logros previos y avanza apoyada en la gran hazaña del presidente López Obrador.