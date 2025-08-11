ReformApp laboral: derechos… y obligaciones para trabajadores de plataforma

Ciudad Juárez.– Desde el 22 de junio de 2025 entró en vigor una reforma laboral que busca garantizar derechos fundamentales a repartidores y conductores de plataformas digitales en México. Desde seguro social, hasta prestaciones como aguinaldo y vacaciones, esta nueva legislación representa un parteaguas en la regulación del trabajo digital.

En el estado de Chihuahua se continúa trabajando para atender a este nuevo universo de trabajadores. Fausto Fortunato Barraza Arvizu, director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado, reconoce que se trata de una transformación sin precedentes.

“Es un parteaguas. Hablamos de una figura laboral atípica, nueva, que nos alcanzó. Hace unos cinco u ocho años comenzó a crecer este fenómeno con el auge de los servicios digitales y se multiplicó durante la pandemia. Mucha gente que perdió su empleo se subió a este modelo por necesidad.”

Barraza recuerda que, en su momento, el discurso dominante era el de la autonomía. “Tú manejas tus tiempos, tú decides cuándo conectarte. Pero esa supuesta libertad también trajo precariedad: sin seguro, sin prestaciones, sin respaldo ante un accidente”, afirma.

El dictamen reconoce en la LFT a las y los trabajadores de plataformas digitales sus derechos laborales y de seguridad social, y establece las condiciones necesarias para formalizar la relación laboral con las empresas.

Foto: Carlos Sánchez Colunga

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó en su edición vespertina del 24 de diciembre el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en materia de plataformas digitales.

La reforma fue aprobada el 10 de diciembre del 2024 por la Cámara de Diputados y publicada en el DOF el 24 de ese mismo mes. El dictamen reconoce en la LFT a las y los trabajadores de plataformas digitales sus derechos laborales y de seguridad social, y establece las condiciones necesarias para formalizar la relación laboral con las empresas.

Con la nueva reforma, ese escenario cambia. Barraza explica que ahora se establece una relación laboral formal entre las plataformas y quienes prestan el servicio. Esto implica no solo derechos, sino también obligaciones.

“La palabra clave es ‘relación laboral’. Eso es lo que te genera derechos, pero también compromisos. Ya habrá un salario base, tiempos de conexión definidos y un contrato. Incluso se habla del algoritmo como instrumento que determinará el tiempo trabajado.”

¿Quién es quién?

Una de las principales dudas entre los trabajadores es con quién firmarán el contrato. ¿Será con la plataforma? ¿Con un intermediario?

“Uno de los transitorios de la reforma otorga cinco días al IMSS y al Centro Federal de Conciliación para emitir un reglamento piloto. Ahí se establecerán los formatos de contratación y cotización. Nosotros, como estado, vamos a colaborar para aterrizar ese modelo y dar atención inmediata”, comenta el funcionario.

A la par, Barraza reconoce que aún hay zonas grises por resolver, como la carga fiscal o cómo se calculará el salario para quienes trabajan a pie, en bicicleta o motocicleta.

“Todavía hay temas por definir, pero lo importante es que ya se estableció una base. Ya no será un esquema donde el trabajador queda completamente desprotegido.”

De acuerdo con Barraza, la ley establece que habrá un salario base de cotización ante el IMSS, algo que antes no existía en este tipo de trabajos. Ese salario tomará en cuenta el tiempo de conexión, los tiempos de espera y los costos operativos. Incluso se incorpora el concepto de "algoritmo" para calcular horas laborales. Se busca que haya claridad sobre los ingresos, descansos, vacaciones y prestaciones como aguinaldo o reparto de utilidades.

En cuanto a la carga fiscal reiteró que existe inquietud, pero será el IMSS, junto con Hacienda, quien defina cómo se calcularán y dividirán las aportaciones. Sin embargo, desde el Centro de Conciliación se acompañará a los trabajadores en la interpretación y aplicación de las nuevas reglas.

—¿Han tenido acercamiento directo con los trabajadores de plataformas?

“Sí. Algunos se han acercado en busca de orientación. Sus principales preocupaciones son la falta de certidumbre sobre ingresos, la cobertura de accidentes y qué ocurrirá con quienes trabajan a pie o en condiciones económicas más difíciles. Hay mucho interés, pero también desinformación. Nuestra labor será brindar claridad, sin intermediarios ni cobros indebidos”.

El papel del Centro de Conciliación

Desde 2022, las antiguas Juntas de Conciliación y Arbitraje fueron sustituidas por los Centros de Conciliación Laboral. En Chihuahua, el modelo ha funcionado con eficiencia, asegura Barraza.

“En dos años y medio hemos resuelto más de 60 mil asuntos en todo el estado, lo que representa una derrama económica de más de 3 mil 600 millones de pesos. Solo en Ciudad Juárez, más de 23 mil casos se han solucionado mediante conciliación, con un impacto económico superior a los 2 mil millones de pesos,” explicó. La atención es gratuita y, en la mayoría de los casos, rápida.

¿Habrá más conflictos?

Ante la entrada en vigor de la reforma, el centro prevé un aumento en las solicitudes, pues “hay muchos trabajadores en esta situación, conductores, repartidores en moto, en bici, incluso caminando”, sin embargo, Barraza asegura que la oficina está para atenderlos. En ese sentido, reiteró que recientemente se abrió una nueva oficina en Pueblito Mexicano para reforzar la infraestructura en Juárez.

Barraza hace énfasis en no dejarse engañar por intermediarios que cobran por trámites o asesorías. “Hemos detectado personas afuera de nuestras oficinas que piden dinero a cambio de gestionar conciliaciones. Eso es ilegal. Todos nuestros servicios son gratuitos y no requieren abogados.”

Lo que viene

El funcionario considera que esta reforma representa una oportunidad para dar orden y certidumbre a un sector que ha crecido sin regulación clara.

“Esto profesionaliza el trabajo en plataformas. Es una gran oportunidad para el trabajador, pero también para las propias empresas. Ya no se trata de operar en la informalidad, sino de asumir responsabilidades,” afirmó.