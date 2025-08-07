Recuperan cuerpo de joven juarense que desapareció en mar de Mazatlán

Sinaloa.- La Policía de Mazatlán dio a conocer que se rescató el cuerpo de un joven de 18 años, originario de Chihuahua, que había desaparecido en el mar luego de que se metió junto a otros tres juarenses.

Fue la mañana de este jueves cuando se recuperó el cuerpo en las Playas de Mazatlán y fue trasladado a tierra tras un operativo de búsqueda.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del Grupo Acuático informó que las actividades de búsqueda en las que se sumaron elementos de Ensar, Escuadron Acuático y Protección Civil Municipal, se prolongaron por un lapso de 27 horas desde que se emitió el reporte de alerta para poner a salvo a las personas, hasta cerca de las 10:00 de la mañana cuando el joven fue visto a 500 metros del punto de inicio de búsqueda.

Elementos del Escuadrón Acuático aseguraron a la víctima para ponerla en una embarcación que la llevaría al sitio para que personal de la Vicefiscalia realice las diligencias correspondientes para ordenar que el cuerpo sea llevado a las instalaciones del Semefo donde será entregado a sus familiares.

La corporación informó el miércoles sobre la desaparición de la persona en la zona de Playas del Hotel Pueblo Bonito.

Junto a la persona desaparecida, tres juarenses presentaron dificultad para salir del mar, luego de ingresar en una zona de escolleras y con bandera roja, por lo que fueron rescatados por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, salvavidas de los centros de hospedaje y surfeadores.