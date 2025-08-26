Reconoce EU colaboración con México en narcotráfico: Sheinbaum

Ciudad de México.- Tras la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada por delitos de narcotráfico en una corte federal de Nueva York, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que Estados Unidos reconoció la colaboración con México para la reducción de delitos.

En la conferencia de prensa matutina, la mandataria destacó las declaraciones del titular de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, quien señaló que ya habían detenido a tres grandes narcotraficantes: Genaro García Luna, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael Zambada.

A pregunta expresa, Sheinbaum comentó:

“Ayer la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos y en todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos de la delincuencia organizada”.

La presidenta retomó las declaraciones de Cole, enfatizando un punto particular que llamó su atención:

“Lo que más me llamó la atención, no sé si se dieron cuenta, lo que dijo el director de la DEA: ‘hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: El primero, García Luna. El segundo, el Chapo. Y el tercero, el Mayo’. O sea, pone al director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de seguridad de Felipe Calderón. Así lo dijo, ¿eh? Si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice. Hemos derribado a tres grandes capos de la droga: García Luna. Está interesante, ¿no? ¿No les parece interesante eso?”.

Sheinbaum agregó:

“Pone al mismo nivel. O sea, imagínense cómo lo ve una agencia de Estados Unidos al que fue secretario de seguridad de Calderón. A mí me llamó mucho la atención cuando lo nombró. Hay muchas cosas interesantes el día de ayer, pero bueno, nos quedamos con eso”.