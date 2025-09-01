Reciben nuevos ministros de la Corte el bastón de mando

Ciudad de México.- En una jornada marcada por el simbolismo constitucional y el reconocimiento a las raíces indígenas, los nueve nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumieron funciones este lunes tras ser electos por voto popular el pasado 1 de junio.

La ceremonia de entrega de bastones de mando, realizada en Cuicuilco y el Zócalo capitalino, incluyó rituales de purificación, invocaciones a Tonantzin y el sonido ceremonial del caracol.

El ministro Hugo Aguilar Ortiz recibió un bastón confeccionado en Oaxaca por el maestro Enrique Fabián, en un proceso que incluyó corte ritual de madera y bendiciones tradicionales.

Teresa de Jesús Ríos, médica mazateca, encabezó el acto espiritual que consagró los bastones como símbolos de servicio y justicia.

“Guíe a nuestros ministros de la Suprema Corte”, pidió al concluir la ceremonia.

El nuevo escudo de la SCJN, presentado en el templete del Zócalo, incorpora el águila juarista y el bastón de mando como emblemas de una judicatura renovada. La presidenta Claudia Sheinbaum, quien también recibió el bastón en 2024, respaldó el acto como parte de una nueva era institucional.

Con cinco ministras y cuatro ministros, la Corte inicia su mandato con una agenda marcada por la legitimidad democrática, el respeto a la diversidad cultural y el compromiso con una justicia cercana al pueblo.