Mérida.- Durante la Sesión de la Comisión Nacional de Procesos Internos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entrego a Xóchitl Gálvez Ruiz la constancia que la avala como candidata de esa fuerza política a la Presidencia de la República.

En el evento, la aspirante se comprometió a defender la vida, la verdad y libertad de México, mientras era acompañado por organismos que junto con los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática integran la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

“El camino para sacudirnos al mal gobierno no será fácil, nos enfrentamos a una auténtica elección de Estado, en la que el gobierno y su partido no van a escatimar recursos públicos para arrebatar lo que no pueden ganar en las urnas, nos enfrentamos a un gobierno que busca cooptar a los medios de comunicación para que no se escuche nuestro mensaje, a un gobierno que trata de amedrentar a los órganos electorales”, dijo la candidata.

“¿Qué necesito de ustedes, amigas y amigos priistas? Necesito de su experiencia, de su conocimiento, necesito de su disciplina, sus ganas de triunfar por una causa. Necesito que salgan a las plazas con fuerza y corazón para convencer a los ciudadanos de la justicia y el valor de nuestras causas”, agregó.

La senadora con licencia aseguró que su coalición vencerá por tres razones: porque su coalición quiere un país de clase media fuerte, porque México merece más y porque llevarán paz a todas las comunidades del país.

Gálvez estuvo acompañada en el templete por Alejandro Moreno líder del PRI, así como Renán Barrera, candidato a la gubernatura de Yucatán; los coordinadores parlamentarios Manuel Añorve y Rubén Moreira, y Pablo Angulo, diputado federal y mano derecha del presidente de ese partido.