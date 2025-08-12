Ciudad de México.- La Embajada de Estados Unidos en México reconoció al gobierno de Claudia Sheinbaum por la entrega de 26 narcotraficantes mexicanos, entre ellos integrantes clave del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa.

El traslado, realizado el 12 de agosto, fue calificado como un “hito significativo” en la cooperación bilateral contra el crimen organizado.

El embajador Ronald Johnson agradeció públicamente a Sheinbaum por su “valiente cooperación” y señaló que esta acción refuerza la alianza entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Los detenidos enfrentarán cargos por narcotráfico, lavado de dinero y delitos violentos en cortes federales estadounidenses.

La operación fue coordinada por agencias como la DEA, el Departamento de Justicia y el Servicio de Alguaciles, y representa la segunda entrega masiva de capos en lo que va del año.