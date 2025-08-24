Recibe sentencia por el asesinato del hijo de Javier Sicilia

Ciudad de México.- Un juez federal en Tamaulipas dictó una sentencia de 293 años de prisión contra José Luis Luquín Delgado, alias “El Jabón”, por su participación en el secuestro y asesinato de siete personas en 2011, entre ellas Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y activista Javier Sicilia.

La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó su responsabilidad en delitos de secuestro, delincuencia organizada, homicidio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

El crimen, ocurrido en Jiutepec, Morelos, desató una ola de indignación nacional y dio origen al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

La sentencia se suma a las condenas previas contra otros implicados en el caso, todos vinculados al Cártel del Pacífico Sur.