Recibe Juan Ramón de la Fuente a Marco Rubio en el AIFA

Ciudad de México.- Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó la tarde de este martes a México a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El funcionario estadunidense fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Rubio y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirán este miércoles 3 de septiembre a las 10:00 de la mañana en Palacio Nacional.

El miércoles y el jueves, en las conversaciones que sostendrá con líderes en México y Ecuador, Rubio argumentará que una cooperación más amplia y profunda con Estados Unidos en seguridad, soberanía, aranceles, comercio, drogas y migración, es vital para mejorar la salud y la protección en toda América y el Caribe.