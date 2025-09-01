Recibe Congreso primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó al Congreso de la Unión el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El acto se realizó en el recinto legislativo de San Lázaro, sin mensaje político ni intervención ante el Congreso General.

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recibió el documento en representación del Poder Legislativo. La secretaria se retiró del presidium tras la entrega formal, en una ceremonia sobria que reafirma la separación entre el Ejecutivo y el Legislativo en el marco del inicio del periodo ordinario de sesiones.

El informe presidencial será analizado por ambas cámaras en los próximos días, mientras la presidenta Sheinbaum prepara su mensaje al pueblo de México para el 1 de octubre, cuando se cumple el primer año de su mandato.