Rechazan maestros de CNTE aumento salarial del 10%, buscan el 100%

Ciudad de México.– Docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) mantienen esta mañana el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México luego de los bloqueos de vialidades que colapsaron el tráfico en la zona centro de la capital del país.

Los profesores buscan la derogación de la Ley Issste de 2007 para recuperar sus jubilaciones con el 100 por ciento de su sueldo, además, rechazaron el reciente anuncio de la presidente Claudia Sheinbaum de un aumento salarial del 10 por ciento, el 9 por ciento en principio y un 1 por ciento adicional para septiembre de este año.

En una manifestación, Francisco Bravo Herrera, miembro de la Comisión Política del CNTE, aseguró que solo aceptarían un aumento sustancial:

"No, definitivamente no. El año pasado con las movilizaciones logramos el 14 por ciento hasta el 16 por ciento. Entonces, desde luego que no estamos de acuerdo con ese incremento salarial, sobre todo si lo traducimos en que la gran mayoría de los compañeros de las escuelas que tienen solamente una plaza, ganan alrededor de 7 mil pesos quincenales".

Este sábado se prevé que los profesores continúen su manifestación y que haya más afectaciones en la movilidad.