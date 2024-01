Rechaza Verástegui sumarse a Xóchitl Gálvez; estas son sus razones

Ciudad de México.- El actor Eduardo Verástegui recibió la invitación para sumarse al equipo de la precandidata Xóchitl Gálvez, pero declinó la propuesta.

En redes sociales compartió videos de la representante de la coalición Fuerza y Corazón por México, pero negó su unión:

“Hay demasiadas razones para no aceptar tu invitación. Lo haría con gusto, si no hubiera tantas razones para no hacerlo. Aquí van algunas”.

Una de las razones, dijo, fue su postura frente al “crimen del aborto, tú eres proaborto y yo soy provida”.

“Por otro lado, estás a favor de legalizar el uso de todas las drogas, yo de ninguna. Esto es algo de lo que ninguna manera podemos coincidir”, añadió.

Verástegui insistió en que su ideología no empata con la de Gálvez Ruiz, tanto sobre la vida, la política y la dignidad humana.

“Tú apoyas el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y yo no. Ante todo, matrimonio es la unión sagrada entre un hombre y una mujer”, agregó el actor.

“¿Cómo es posible que sostengas tener respeto absoluto para que los niños elijan su sexo y se sometan a operaciones de cambio de sexo? Jamás estaremos de acuerdo en semejante barbaridad”, concluyó.