Rechaza Sheinbaum irrupción de normalistas en Palacio Nacional

Ciudad de México.- Como una acción incorrecta, la candidata Claudia Sheinbaum Pardo calificó la irrupción de estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional la mañana del miércoles.

En su gira por San Luis Potosí, la representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia expuso que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encabezado una investigación con avances en el caso de desaparición de los 43 estudiantes y ha recibido a los padres y madres de las víctimas.

“Palacio Nacional ha abierto las puertas, en particular para los padres y madres de Ayotzinapa. Entonces, lo que ocurrió hoy no me parece que sea correcto, yo creo que el presidente tiene una reunión con los padres de Ayotzinapa en algunos días, ya se les había informado y no hay que caer en ninguna provocación”, consideró la aspirante presidencial.

La candidata aseguró que no habrá representación a las manifestaciones, sin embargo, reiteró que lo que ocurrió en el acceso de Minería fue una acción equivocada. Añadió que la investigación sigue y sí se atenderá a los padres de Ayotzinapa.