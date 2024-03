Rechaza Morena tarjeta de Xóchitl; costaría 2.5 billones de pesos al año

Ciudad de México.- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuestionó la propuesta de la candidata Xóchitl Gálvez Ruiz de entregar una tarjeta en el que se deposite apoyo mensual de 5 mil pesos a mujeres en situación vulnerable.

Gabriela Cuevas, vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum, expuso que la propuesta de la “Tarjeta Mexicana” representaría el 7.5 por ciento (2.5 billones de pesos) del Producto Interno Bruto (PIB) al año.

La cifra surge de multiplicar la cantidad propuesta por las 42.6 millones de mujeres entre 18 y 64 años que tienen esta situación de vulnerabilidad.

Cuevas dijo que con ese dinero “se podrían construir 24 aeropuertos, reconstruir Acapulco nueve veces o construir cinco sistemas ferroviarios como el del Tren Maya”.

“Hay que recordar que no hay precisamente un historial en el respaldo de Xóchitl Gálvez a los programas sociales, porque mientras nos gobernaba en Miguel Hidalgo calificaba los programas como clientelares, y ahora dice que los respaldará y hasta los firma con sangre, porque su palabra no vale, no cuenta”, añadió la vocera.

Gabriela Cuevas enfatizó en que se deben de brindar mejores propuestas para los ciudadanos y no lanzar promesas sin sustento.