Reacciona Sheinbaum a polémico post de la consejera de Morena, Melissa Cornejo

Ciudad de México.– La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum reaccionó esta mañana en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional a la polémica ocurrida entre la consejera de Morena en Jalisco, Melissa Cornejo, y el subsecretario de Estado Christopher Landau.

El desencuentro ocurrió cuando el funcionario estadunidense contestó al post de la joven consejera, quien expresó en su cuenta de X su posición sobre las recientes manifestaciones de migrantes en contra de las redadas en Los Ángeles.

X

"Van a quitar visas a quienes compart… Viva la raza y métanse mi visa por el culo", escribió la funcionaria, por lo que de inmediato el subsecretario respondió a la publicación.

"Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hace “mi visa” en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país", contestó Landau.

Luego del desencuentro, Sheinbaum aseguró que siempre abogará por la paz y además recalcó que se debe de dejar de hacer política en X o cualquier otra red social, sino que se debe tener el contacto con la gente.