Ratifican a Genaro Lozano como embajador en Italia

Ciudad de México.- El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso ratificó este miércoles el nombramiento presidencial de Genaro Lozano como embajador de México en Italia, con concurrencia ante Albania, Malta y San Marino.

La votación cerró con 25 votos a favor y nueve en contra, tras una sesión marcada por el contraste entre respaldo oficial y críticas opositoras.

Durante su intervención, Lozano presentó un plan de trabajo con ocho ejes estratégicos, destacando la creación del Instituto Cultural Tina Modotti, el fortalecimiento de la comunidad mexicana en Italia, y la promoción de la cooperación académica, comercial y cultural. También propuso ampliar la conectividad aérea entre ambos países, incluyendo vuelos al AIFA.

Senadores de Morena defendieron el nombramiento como un paso hacia una diplomacia más plural e inclusiva.

En contraste, legisladores del PAN y PRI cuestionaron la falta de trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano y sus posturas públicas sobre la política italiana.

El nombramiento fue respaldado por el gobierno italiano y se formalizó con la protesta de ley. En la misma sesión, también se ratificó a Francisco de la Torre Galindo como embajador en Indonesia.