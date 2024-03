Quien entrega los recursos naturales a extranjeros es traidor de la Patria: AMLO

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expuso en el 86 Aniversario de la Expropiación Petrolera que quien entrega los recursos naturales a extranjeros es traidor a la patria.

"Ya está todo dicho, si acaso podría yo solo agregar la frase del general Cárdenas según la cual 'quien entrega los recursos naturales a extranjeros es traidor de la Patria'. He dicho", dijo el mandatario en la Torre Ejecutiva Petróleos Mexicanos, en la Ciudad de México,.

AMLO señaló que "en México y en el mundo, el petróleo siempre ha despertado siempre la codicia, ha generado la opresión, la violencia y el sometimiento, pero también ha significado progreso, justicia, patriotismo y bienestar para los pueblos".

"Debemos calcular bien los tiempos de esa transición energética para no volver a caer en México en la dependencia del extranjero por dejar anticipadamente de invertir en la extracción de petróleo y en la producción de gasolinas y combustibles. Cuidado con los nuevos vendedores de cuentas de vidrio, con los que piensan que la riqueza de las naciones no depende de la producción y del trabajo, sino de la especulación financiera y de las bolsas de valores. Mientras no tengamos la total certeza de que podemos sustituir el petróleo sin dificultad y en poco tiempo, sigamos con la estratega que hemos adoptado de no vender petróleo crudo", indicó el presidente.

López Obrador señaló que mientras algunos presidentes han querido privatizar el petróleo de distintas maneras, hay algunos como Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos e incluso Gustavo Díaz Ordaz que supieron aplicar la enseñanza del general Lázaro Cárdenas de utilizar el petróleo solo en beneficio de México

