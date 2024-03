Que se entregue: pide AMLO a policía que disparó a normalista de Ayotzinapa

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al policía estatal involucrado en la muerte de un normalista de Ayotzinapa que se entregue. El martes reveló que el agente se había dado a la fuga en complicidad con autoridades locales.

“Le hago un llamado a que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad, que piense en su familia porque va a quedar en el desamparo y que confíe en la justicia”, expresó el mandatario.

El policía que se fugó, que aún no ha sido identificado, aparece como probable responsable de matar al estudiante Yanqui Kothan Gómez en un retén ubicado en la salida de Tixtla a Chilpancingo el 7 de marzo.

Tras conocerse que el oficial se escapó y que hubo abuso de autoridad, ya que no hubo una agresión directa por parte del estudiante, los normalistas de Ayotzinapa realizaron una protesta en la Fiscalía de Guerrero. Hubo quema de vehículos y personas desalojadas de edificios.

Al respecto, el presidente dijo: “están en su derecho de manifestarse, pero también les hago un llamado a que no abusen, la instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas es no caer en ninguna provocación porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores y nosotros no somos eso”.