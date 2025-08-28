Qué bueno que no estuve: Salgado Macedonio tras zafarrancho en el Senado

Ciudad de México.- El senador guerrerense Félix Salgado Macedonio reaccionó con sarcasmo e indignación al altercado ocurrido en la Comisión Permanente del Senado entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña.

En una transmisión en vivo desde su página de Facebook, el legislador celebró no haber estado presente.

“Dios sabe lo que hace, porque sí me hubiera calentado”, aseguró.

Acompañado por el senador Raúl Morón, Salgado Macedonio condenó las agresiones físicas en el recinto legislativo y lanzó una serie de críticas al dirigente priista. “Alito en lugar de cuidar sus votos cuidaba el botox”, ironizó, en referencia a los tratamientos estéticos del senador.

El autodenominado “Toro sin cerca” también afirmó que el PRI como proyecto político “ya está acabado” y que actitudes como las mostradas por Moreno el 27 de agosto confirman su decadencia. “Nosotros no aceptamos las agresiones de nadie”, añadió Morón, en respaldo a su colega.

La transmisión se suma a la ola de reacciones que ha generado el enfrentamiento en el Senado, el cual derivó en una denuncia penal por parte de Noroña y una solicitud de desafuero contra legisladores del PRI.