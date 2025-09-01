Publican la foto oficial de los nuevos ministros de la Suprema Corte

Ciudad de México.– Este lunes 1 de septiembre iniciaron sus funciones los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde destacó la presencia de Hugo Aguilar Ortiz como su presidente. Fue la propia Corte la que publicó en su página oficial la primera fotografía del Pleno compuesto por nueve ministros.

La fotografía marca el inicio de una nueva etapa para el máximo tribunal del país, cuyos integrantes fueron electos mediante sufragio popular y asumen funciones este mismo lunes.

La imagen fue captada de forma anticipada el 20 de agosto en el histórico edificio de la SCJN en el centro de la Ciudad de México. La organización del acto fue privada. Solo un fotógrafo oficial tuvo acceso, mientras que al resto de los asistentes, incluidos más de veinte colaboradores de los ministros, se les solicitó abstenerse de utilizar dispositivos electrónicos.

En el retrato aparecen los nueve ministros organizados en dos filas. En la primera, sentados, figuran Hugo Aguilar Ortiz —ministro presidente—, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González y Loretta Ortiz Ahlf.

Detrás de ellos, de pie, se ubican Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzos y Sara Irene Herrerías Guerra.