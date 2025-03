Proponen reactivar pre-registro para colombianos a fin de disminuir inadmisiones

Ciudad de México.- Los gobiernos de Colombia y México analizan reactivar un sistema de pre-registro para colombianos que viajan a México con el que se agilizará su entrada a ese país y se reducirán las inadmisiones, un tema que ha estado en las discusiones bilaterales desde hace años por denuncias sobre presuntos malos tratos, informó este jueves la Cancillería colombiana.

“La iniciativa responde a las preocupaciones expresadas por ciudadanos que han enfrentado dificultades en su ingreso al país y malos tratos”, explicó la Cancillería colombiana en un comunicado.

El encargado del departamento consular de la Cancillería, Frank Godoy, indicó a The Associated Press que el pre-registro ya había sido puesto en marcha por parte de las autoridades mexicanas en años anteriores, pero su uso se interrumpió. La cancillería mexicana no respondió de forma inmediata a la AP sobre los motivos y el tiempo de esa paralización.

La agencia migratoria mexicana tenía activo este jueves un link para dicho pre-registro —que según su página web se puso en marcha por primera vez en 2022— pero Colombia aspira ahora a que se haga "por parte de las autoridades colombianas y que sea efectivo”, agregó Godoy.

Actualmente los colombianos no requieren visa para viajar a México por turismo, negocios, estudios o tránsito cuando su estancia sea menor a 180 días. Eso hacía que también se usara México como país de tránsito para llegar a Estados Unidos de forma irregular como se dejó notar desde 2022 cuando colombianos volaban hacia Ciudad de México o Cancún y toman un autobús u otro avión a ciudades fronterizas mexicanas para cruzar después a pie.

La propuesta del pre-registro se hizo pública luego de la reunión del miércoles en Ciudad de México de la canciller colombiana, Laura Sarabia, y su homólogo mexicano, Juan Ramón de la Fuente, en la que trataron temas migratorios, de seguridad y comercio.

México, a quien la administración de Donald Trump está exigiendo cada vez más resultados en el freno de los flujos migratorios, aspira a lograr acciones concretas en materia de “mecanismos de retorno digno” de migrantes, según expresó en un comunicado tras la reunión. La cancillería no respondió de manera inmediata a una aclaración de AP sobre si se refieren a colombianos que lleguen a México devueltos desde Estados Unidos o a los que están en situación irregular en territorio mexicano.

Y aunque las llegadas de colombianos a la frontera sur de Estados Unidos comenzó a bajar de forma notable desde mediados del año pasado —según datos de aprehensiones de la Patrulla Fronteriza—, México registró muchos más originarios de Colombia en condición irregular, casi 60 mil frente a los poco más de 26 mil de 2023, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

A la par, se duplicó la cifra de colombianos rechazados en los aeropuertos mexicanos, al pasar del 4 por ciento de todas las llegadas en 2023 al 8 por ciento de 2024, cuando no pudieron entrar más de 53 mil.

Ante constantes inadmisiones de colombianos en México, Colombia ha explicado a los viajeros que la inadmisión no significa una detención ni una prohibición para volver a ingresar a México.

Según Godoy, en los últimos meses han notado una disminución en el número de colombianos inadmitidos en México “a raíz de las medidas (migratorias) del gobierno de Estados Unidos... lo que quiere decir que el fenómeno puede estar relacionado hacia el paso hacia Estados Unidos".

El gobierno de Donald Trump ha endurecido las medidas migratorias y las autoridades colombianas han registrado un aumento de las entradas de migrantes, especialmente venezolanos, desde México, Panamá, Costa Rica y otros países de Centroamérica por sus terminales aéreas y por vía marítima como parte de la migración de retorno.

La canciller colombiana también sostuvo reuniones con el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard para simplificar de trámites aduaneros y fitosanitarios.