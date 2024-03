Propone Xóchitl cárcel de alta seguridad, ¿al estilo Bukele?

Ciudad de México.- En su inicio de campaña, Xóchitl Gálvez Ruiz (PRI-PAN-PRD) propuso la creación de una cárcel de alta seguridad y que utilice tecnología de punta para resguardar a los prisioneros, aunque negó que vaya a ser un proyecto similar al que ha instaló el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En su gira por Aguascalientes, la candidata de Fuerza y Corazón por México dijo que la prisión, de la cual no ha definido la sede, se usará para que las personas sentenciadas por asesinato, violaciones y otros delitos de alto impacto purguen sus condenas. Descartó que se utilizará para detenciones masivas como en el país centroamericano.

“Ya basta que maten sin que pase nada. Necesitamos castigos ejemplares y será para personas sentenciadas de alta peligrosidad, para los que son peligro para la sociedad”, explicó la candidata presidencial.

Continuó: “México no es El Salvador, no hay comparación. El tamaño de país, el tipo de delincuentes, tiene un modelo de aplicación de la justicia diferente. Lo que los mexicanos ya no quieren es todo este caos que pasa en las prisiones. Necesitamos diseñar prisiones, una al menos, de muy alta seguridad donde no se fugue un delincuente”.

Sobre la propuesta de Gálvez, el aspirante a la presidencia por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, expresó que es más de lo mismo: violaciones a los derechos humanos.