Propone Gobierno extender plazo para debate de reducción de jornada laboral

Ciudad de México.- Al encabezar la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó extender el debate en el Congreso de la Unión sobre la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas y convocar a todos los sectores participantes del proceso productivo.

“Es bueno el debate. Yo voy a esperar a ver qué se resuelve, qué opiniones hay. Qué bueno que se abra el debate sobre esto y fijar posteriormente una postura; todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12 (de diciembre), hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal, es decir, definitiva”, señaló.

El mandatario planteó la necesidad de escuchar los planteamientos de trabajadoras y trabajadores, empresarios, dirigentes obreros y expertos que estén a favor o en contra de la reducción de horas en la jornada semanal de trabajo.

“Que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países, o sea, qué está sucediendo no sólo en Estados Unidos, que es por hora, sino en otras partes, donde es una jornada completa, de cuánto tiempo es la jornada, y que se escuche más, que se den razones. No le hace que no se resuelva el 12”, argumentó.

“Los legisladores son representantes populares y pueden ellos —es su facultad— modificar las leyes, pero en estos temas, ¿por qué no consultar y escuchar a todos?”, cuestionó.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional invitó de manera respetuosa al Poder Legislativo a mantener la discusión más allá del periodo de sesiones.

“Lo que sí propongo es que se abra el debate y que no dependa del 12. Es más, si termina el periodo de sesiones, se puede abrir el debate, incluso antes de que termine el periodo, se abre el debate, se hace la invitación a todos y regresando se define”, sugirió.

El jefe del Ejecutivo reiteró que el Gobierno de México está a favor de las demandas del sector obrero por una cuestión de justicia y también prioriza el diálogo entre los sectores empresarial y público a fin de alcanzar acuerdos.

Luego de la resolución del Congreso de la Unión, dijo, la federación fijará una postura al respecto.

“Sí tomar en cuenta a todos y sí, también es importante el capital, las empresas y buscar la conciliación, pero escucharnos todos, entonces que no haya plazos así. Yo sí pienso que se dé más tiempo y que se invite a todos y luego que se resuelva; vamos a fijar nosotros, desde el gobierno, una postura en su momento”, aseguró.