Propone Álvarez Máynez eliminar barreras a mipymes

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), a la presidencia, propuso ante universitarios de Cuernavaca eliminar las barreras que dificultan el emprendimiento.

En un encuentro con estudiantes de la Universidad del Valle de Cuernavaca, expuso que para impulsar el desarrollo del país se debe facilitar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas.

“En todas estas barreras tenemos planteamientos: que la declaración de impuestos no sea mensual, sino trimestral; una iniciativa del pronto pago a las empresas que no le permita al gobierno tardar más de dos meses en pagarles; iniciativas para que el acceso a los empleos a través del currículum sea igualitario; que no te discriminen por tu tono de piel, por tu origen y fortalecer el emprendimiento, facilitar y acompañar a las jóvenes que toman esas decisiones valientes”, explicó el candidato del partido naranja.

Adicionalmente, Álvarez expuso que la inversión extranjera no debe ser la principal fuente de recursos para los trabajadores mexicanos, sino se deben brindar herramientas para que las personas desarrollen sus habilidades y puedan crear sus propias empresas.

La seguridad se ve distinta desde Palacio

El candidato de MC también aprovechó su gira para criticar las estrategias de seguridad que se han implementado. También cuestionó la falta de empatía por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador con las manifestaciones por el caso Ayotzinapa.

“Se ve muy distinto el país desde Palacio Nacional que desde Guerrero, que desde Michoacán, que desde Tierra Caliente, que desde la búsqueda de desaparecidas y desaparecidos, que hay que ser empáticos y que no hay que perder la empatía con el dolor de la personas”, dijo el aspirante.

También instó a sus oponentes, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez a presentar verdaderas propuestas y no lanzar declaraciones que sirvan para la polémica.