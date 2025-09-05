Prevé Slim que ingreso per cápita de mexicanos será de 20 mil dólares en 10 años

Ciudad de México.– Durante su mensaje en el arranque de México Siglo XXI edición 2025, Carlos Slim Domit planteó una visión de futuro en la que la conectividad y la inversión sostenida serán pilares para detonar el crecimiento económico de México.

El presidente del Consejo de Administración de América Móvil recordó que las telecomunicaciones se han convertido en un motor de desarrollo, al permitir acceso al conocimiento, la salud, el entretenimiento y la innovación.

“La conectividad fortalece nuestra capacidad de aprender, cuidar nuestra salud, entretenernos y compartir ideas. Impulsada por la inteligencia artificial, aunque no exenta de riesgos, nos conduce hacia un futuro con mayor acceso a servicios fundamentales para el desarrollo social y económico”, señaló.

En cuanto al futuro económico, subrayó que México tiene un gran potencial de crecimiento gracias al Plan México, el cual contempla una inversión anual equivalente al 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de la cual más del 80 por ciento corresponde a inversión privada nacional.

“Buscando lograr crecimientos superiores al 4 por ciento, las expectativas para el país en los próximos 10 años son muy alentadoras para generar desarrollo, empleo, alcanzar un ingreso per cápita de 20 mil dólares y mejorar sustancialmente el nivel socioeconómico de toda la población”, afirmó.

Slim Domit destacó que el país vive una era de inclusión digital, tras más de tres décadas en las que Telmex y Telcel han llevado infraestructura y cobertura a todos los rincones de México, transformando una empresa pública de telefonía en una de clase mundial.