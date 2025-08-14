Presume Sheinbaum récord en reducción de pobreza y desigualdad

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó como un logro de la Cuarta Transformación (4T) que 13.4 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza, de acuerdo con cifras del Inegi.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que estos resultados confirman que el modelo de la 4T funciona, al reducir tanto la pobreza como la desigualdad, favoreciendo una distribución más equitativa de la riqueza.

“Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Se debe, evidentemente, al aumento del salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a derechos”, puntualizó la mandataria.

Datos del Inegi señalan que la pobreza multidimensional bajó de 51.9 millones de personas (41.9 por ciento) en 2018 a 38.5 millones (29.6 por ciento) en 2024, lo que representa que más de 13 millones de mexicanos dejaron esa condición.

La presidenta también subrayó que la pobreza extrema disminuyó en 2.1 millones de personas entre 2022 y 2024. Actualmente, 7 millones de mexicanos viven en esta situación, equivalente al 5.3 por ciento de la población, la cifra más baja registrada en el país.

Para Sheinbaum, este avance refleja el carácter humanista de su proyecto de gobierno y refuerza su compromiso con la continuidad de la Cuarta Transformación.