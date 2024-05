Presume Gobierno de México recuperación de 90 hospitales públicos

La actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha rehabilitado y construido 90 hospitales públicos en todo el país, afirmó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

En la ‘mañanera’ de este martes en Palacio Nacional, al presentar los avances del IMSS-Bienestar, resaltó que una gran parte de los hospitales que recuperaron fueron abandonados principalmente en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

“Al principio de la administración (de AMLO) estaban abandonados, inconclusos, emproblemados, sin equipamiento o sin plantilla suficiente. Lo que a final de cuentas para la gente significa lo miso porque es un hospital que no está haciendo operaciones, que no da consultas, que no ofrece estudios auxiliares de diagnóstico”, dijo.