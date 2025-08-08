Presidente de la Cámara de Diputados justifica entrada de 170 mil pesos a la F1

Ciudad de México.- Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, ha intentado justificar su presencia en una exclusiva fiesta VIP de la Fórmula 1, con boletos valuados en 8 mil 500 dólares (alrededor de 170 mil pesos cada uno), alegando que se trató de una “cortesía” del Club 51, un exclusivo círculo de empresarios.

El legislador de Morena asistió al evento el 1 de octubre de 2024 junto a su esposa, la diputada Diana Karina Barreras, quien también ha sido señalada por compartir lujos con su pareja. La asistencia desató críticas debido al alto costo de los boletos y a que la Ley de Austeridad prohíbe a los funcionarios recibir regalos costosos.

Aunque Gutiérrez Luna sostiene que no se trató de un beneficio económico ni de una infracción legal, el Club 51 —que en un principio reconoció haber entregado las cortesías— borró la publicación en la que lo confirmaba tras las quejas en redes sociales.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos no deben aceptar obsequios o beneficios que puedan comprometer su imparcialidad. El artículo 7 exige a los funcionarios conducirse con rectitud y abstenerse de recibir cualquier regalo que pueda generar conflicto de interés.

En entrevista con el periodista José Cárdenas, el diputado defendió su asistencia, asegurando: “Ya lo aclaró el Club 51, fue una invitación que da a varias personalidades, son cortesías y esa es en la calidad en la que fui”.

Gutiérrez Luna acusa a la oposición, a la que se refiere como “la derecha”, de orquestar una campaña de desprestigio contra él y su esposa. Sin embargo, las críticas hacia la pareja se han intensificado, no solo por este evento, sino también por su vestimenta y accesorios de alto valor, que contrastan con el discurso de austeridad que promueve su partido.