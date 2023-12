Presenta Sheinbaum a los ‘Jóvenes por la Transformación’

Ciudad de México.- La precandida Claudia Sheinbaum Pardo presentó a la Coordinación de “Jóvenes por la Transformación”, que se encargará de sumar a todas las juventudes al movimiento.

La representante de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” hizo un llamado a los jóvenes a que se apropien del movimiento y conformar un equipo plural e incluyente, sin que nadie esté por encima de los demás.

La presentación se realizó desde el Parque Cantera, uno de los lugares más simbólicos de su administración como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, pues fue uno de los espacios públicos que recuperó en su administración.

“Yo pienso que el espacio público también es un derecho, particularmente de los que vivimos en ciudad”, resaltó.

Explicó que la recuperación de parques refleja muy bien la ideología del movimiento, pues hubo una época donde se promovió a los centros comerciales como espacios de convivencia, aunque también eran espacios de consumos y diferencias económicas, por lo que era necesario abrir espacios gratuitos, justos y amigables con la naturaleza para otorgar un derecho más a las y los mexicanos.

"A mí me gusta que haya muchos jóvenes y que este movimiento sea de millones de jóvenes porque no es un asunto exclusivamente individual, es un asunto social, y aquí quienes no luchamos por los derechos de los hombres, de las mujeres, de la diversidad, por el acceso a los derechos, por una sociedad que tenga acceso a derechos, entonces nos vemos individualmente y no nos vemos en colectivo”, agregó.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los jóvenes hacer historia y adoptar el movimiento, pues afirmó que Morena es de las nuevas generaciones.

“Que esta generación asuma esta causa de hacer historia, llevando por primera vez a una mujer presidenta, una mujer que ha estado en la lucha de Andrés Manuel López Obrador. Hagan también suyo a Morena, Morena es de ustedes”, manifestó.

Por su parte, Abraham Carro, coordinador de las mesas de trabajo con jóvenes, resaltó el perfil de cada uno de los integrantes, entre los que hay artistas, deportistas, representantes indígenas, de la comunidad de la diversidad sexual, de la comunidad estudiantil, ambientalistas, personas con discapacidad, que servirán de enlace con este sector a la campaña de la precandidata de Morena, PT y PVEM.

“Una nación no puede construirse sin que sus jóvenes participen y se sientan orgullosos en el país en el que habitan, la patria demanda sus ideales, necesita que mantengan viva su esperanza por un futuro mejor para todas y para todos”, resaltó.