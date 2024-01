Presenta Sandra Cuevas su organización política

Ciudad de México.– La alcaldesa de la de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentó su Organización por la Familia y la Seguridad de México y reiteró que con “trabajo hormiga” tiene miras para convertirse en un partido político en 2025.

“Quiero que conozcan esta nueva organización política, que si Dios me lo permite y todos ustedes me acompañan, lo vamos a convertir en un nuevo partido político en el año 2025”, dijo.

La edil aclaró que su Organización tiene dos causas principales, que son el rescate de la familia y seguridad para todo el país: “Miren, hoy no quise hablar, no quise mandar un mensaje a nadie, quiero solamente que las familias sepan que vamos a trabajar para ellos”.

“A mí me gusta caminar sola, crear mi proyecto sola, porque de otra manera a veces no hay entendimiento o no nos ponemos de acuerdo, o a veces los aliados obedecen a otros intereses y mi interés es solamente trabajar, cuidar de las familias, es que haya mayor seguridad en este país y esto es lo que vamos a hacer”, aseguró.

Sobre la leyenda “presidenta”, dijo que sólo obedece a que es presidenta de la asociación política.

Adelantó que el próximo lunes informará hacia qué partido político se va y con qué posición.