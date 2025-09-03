Ciudad de México. — El Gobierno Federal presentó este martes el programa Café Bienestar, cuyo objetivo es apoyar a pequeños productores, principalmente indígenas de zonas con rezago social en Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero, sobre todo en La Montaña.

Con una inversión de 59.4 millones de pesos, se han acopiado 913.56 toneladas de café, beneficiando a 6 mil 646 productores, de los cuales 2 mil 779 participan en Sembrando Vida. Del total, 44 por ciento son mujeres y 56 por ciento hombres.

“¡Miren qué bonito programa!”, celebró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina, al destacar que la ganancia de este esquema va directo a las comunidades.

La mandataria subrayó que La Montaña de Guerrero sigue siendo una de las regiones más pobres del país, pese a los avances sociales. Explicó que a 40 productores de la zona, Alimentación para el Bienestar les compra el grano, lo que permite continuar sembrando y sostener la economía local.

“El pago cubre el proceso y transporte, pero la utilidad final se queda en las comunidades, donde el café se comercializa en las Tiendas del Bienestar”, añadió Sheinbaum.

El objetivo es alcanzar a la totalidad de los productores de café de la región para garantizar producto saludable y accesible, al mismo tiempo que se combate la pobreza.

Por su parte, María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar, indicó que participan productores mixes, mixtecos, nahuas, otomíes, popolucas y tlapanecos.

Albores también destacó los beneficios del café para la salud, como mejorar la concentración, proteger el corazón gracias a sus antioxidantes, ayudar al metabolismo y reducir la fatiga.