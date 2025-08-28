Prepara México aranceles contra China en Presupuesto 2026

Ciudad de México.- El gobierno de México alista un aumento de aranceles a las importaciones provenientes de China como parte de su propuesta de ingresos para el Presupuesto 2026, que será enviada al Congreso antes del 8 de septiembre, informó la agencia Reuters, citando a Bloomberg News.

La medida, aún en fase de ajustes, busca proteger a los fabricantes nacionales frente a la competencia subsidiada del gigante asiático.

Según fuentes citadas por Bloomberg, los sectores afectados incluirán automóviles, textiles y plásticos, aunque también se contempla extender los gravámenes a otros países asiáticos. El objetivo es frenar el ingreso de productos de bajo costo que han desplazado a la producción local, especialmente en industrias estratégicas como la automotriz, donde México se ha convertido en el principal destino mundial de vehículos chinos.

El proyecto también responde a presiones del gobierno estadunidense, encabezado por Donald Trump, quien ha instado a México a endurecer sus políticas comerciales frente a China.

La propuesta se enmarca en la idea de una “Fortaleza Norteamérica”, que busca reforzar los lazos manufactureros entre México, Estados Unidos y Canadá, limitando el flujo de mercancías asiáticas hacia la región.

Aunque las tasas arancelarias específicas aún no se han definido, analistas advierten que la medida podría encarecer productos importados y presionar la inflación, pero también fortalecerá la producción nacional y ayudaría a reducir el déficit presupuestario, que en 2024 alcanzó su nivel más alto en décadas.

La Secretaría de Economía no ha emitido comentarios, pero se espera que el tema genere debate legislativo y comercial en las próximas semanas.

Con información de Reuters.