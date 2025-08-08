Prepara CDMX beca 'Bienestar' de 8 mil pesos para personas de 30 años o más

Ciudad de México.– El Gobierno de la capital del país se encuentra en la etapa de diseño de un nuevo programa de apoyo económico para personas de 30 años o más que se encuentren desempleadas o estén en búsqueda de trabajo y tengan familia dependiente, el apoyo sería por 8 mil 500 pesos, según se ha dado a conocer de manera preliminar.

La beca, similar a los programas del Bienestar del Gobierno Federal, buscará cubrir a personas en este rango de edad que hasta el momento habían quedado fuera de los apoyos sociales.

"Estamos echando a andar, junto con nuestra secretaria de Trabajo, un programa igualito al de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no para jóvenes, sino para personas de 30 años en adelante", dio a conocer la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, durante la ceremonia de graduación de egresados del programa Reconecta con la Paz.

Los beneficiarios, además, podrán capacitarse en espacios laborales, talleres u otros centros, de manera similar al funcionamiento del programa federal dirigido a jóvenes.

El esquema planteado hasta ahora es que el apoyo económico sea durante un periodo de hasta 12 meses, los beneficiarios recibirán formación práctica en centros de trabajo, mientras reciben el apoyo económico mensual otorgado por el Gobierno de la CDMX, para después con el conocimiento adquirido poder autoemplearse o conseguir un espacio laboral.

Por el momento, el Gobierno de la CDMX adelantó que quienes deseen inscribirse al programa deberán cumplir con algunos requisitos, tales como: Tener familia y dependientes económicos, tener 30 años o más y estar desempleado y en búsqueda de trabajo.