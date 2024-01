Preocupa a Gálvez inacción tras ataque con drones en Guerrero

Ciudad de México.- La precandidata Xóchitl Gálvez Ruiz mostró su preocupación por la inacción de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, tras el reporte de un ataque con drones en la localidad de Buenavista de los Hurtado, en el municipio de Heliodoro Castillo.

Desde Veracruz, la aspirante acusó que los gobiernos de Morena, federal y estatal, han dejado a su suerte a varias comunidades ante la ola de criminalidad.

“Lo que más me preocupa es que ya han pasado más de 20 horas desde que ocurrieron los hechos, hay imágenes que circulan en las redes muy complicadas, pero el gobierno no dice si es cierto, si no es cierto , ¿qué fue lo que pasó?”, cuestionó la precandidata.

Un grupo criminal atacó a 30 personas el jueves en la localidad de Buenavista, según la organización local religiosa de derechos humanos Centro Minerva Bello. José Filiberto Velázquez, director del centro, indicó que era probable que las víctimas fueran asesinadas.

Las autoridades no ofrecieron detalles ni precisaron si habían heridos o fallecidos en el evento. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó el viernes en un comunicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que se están haciendo recorridos de seguridad en la zona, tras recibir reportes ciudadanos del ataque.

El municipio General Helidoro Castillo, en la periferia de Tlacotepec, está atrapado en medio de una guerra creciente entre la Familia Michoacana y el cartel Jalisco Nueva Generación.

Velázquez afirmó que los ataques con drones por parte de los cárteles y la violencia han ido en aumento en el último año, algo de lo que alertaron a las autoridades.

Además, la precandidata Gálvez pidió a los veracruzanos pensar bien si quieren que una exfuncionaria, Rocío Nahle, llegue al gobierno, tras el elevado costo de la refinería de Dos Bocas.

“En el caso de la candidata de Morena, vean los resultados que dio con Dos Bocas, costó más de 20 mil millones de dólares. Anunciaron que en lugar de procesar para el 2024, 340 mil barriles, sólo van a producir 243 mil, o sea más cara y con menos capacidad”, indicó.