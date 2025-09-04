Por seguridad, personal de emergencias de Culiacán usarán chalecos antibalas

Culiacán.- El Grupo de Emergencias, Rescate Urbano y Médico (Gerum) Culiacán A.C., una organización voluntaria dedicada a la atención de emergencias médicas, rescates y salvamento en la capital sinaloense, emitió un comunicado en el que informa que su personal operativo portará chalecos antibalas durante los turnos nocturnos. Esta medida entra en vigor a partir de este jueves 4 de septiembre, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de paramédicos y bomberos voluntarios ante el incremento de la violencia en la región.

Según el anuncio, la protección balística se aplicará en todas las atenciones de emergencias nocturnas, independientemente de si se trata de incidentes relacionados con hechos violentos o no. Gerum Culiacán A.C. enfatizó que esta decisión responde al contexto de inseguridad que ha afectado a Sinaloa en los últimos meses, donde los cuerpos de emergencia han enfrentado riesgos directos al brindar auxilio en zonas de alto conflicto, como balaceras o enfrentamientos entre grupos delictivos.

La organización, que opera con voluntarios y cuenta con servicios de ambulancias, rescate y atención prehospitalaria, no detalló el número de chalecos adquiridos ni su financiamiento, pero subrayó que esta es una adaptación necesaria para continuar ofreciendo apoyo a la comunidad sin poner en peligro a su equipo. En el pasado, Gerum ha reportado incidentes donde su personal ha sido amenazado o expuesto a violencia mientras realiza labores humanitarias, lo que ha motivado esta acción preventiva.

Este comunicado se da en un momento de escalada de violencia en Culiacán, asociada frecuentemente a disputas entre cárteles, lo que ha obligado a diversas instituciones y grupos civiles a implementar medidas de seguridad extremas.