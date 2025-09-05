Policías disparan 'por error' a auto y matan a niño de 7 años en Tamaulipas

Reynosa.– Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dispararon en contra de un auto que circulaba en la carretera San Fernando - Reynosa la tarde del jueves, lo que dejó como saldo a un menor de 7 años sin vida, así como a un hombre y una mujer, los padres del menor, lesionados de bala, según denunciaron los propios afectados.

El niño fue identificado como Joshua, quien falleció debido a los disparos de los elementos de la policía. De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió luego de que elementos de seguridad se equivocaron y dispararon en contra del auto en el que viajaba la familia, ya que era muy parecido a un vehículo que momentos antes estaba involucrado en una persecución.

Carlos Cáceres, padre del menor fallecido, narró a un medio local entre lágrimas que momento antes del ataque de los policías había sacado su mano para que dejaran de disparar, pero siguieron detonando las armas.

Carlos resultó con esquirlas en la cabeza y una herida en el rostro, mientras que su esposa, Cecilia Torres, fue intervenida por una fractura y dos impactos de bala en el brazo izquierdo.

El hombre denunció que, tras la balacera, los policías se identificaron y le pidieron perdón al reconocer que “se habían equivocado de vehículo”.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales ya inició las diligencias en el lugar de los hechos, mientras familiares de la víctima piden justicia y apoyo económico para cubrir los gastos médicos y funerarios.

Hasta el momento la Fiscalía no ha ofrecido un posicionamiento sobre los hechos.

Por parte de la Vocería de Seguridad solo se informó que se hallaron a un hombre y una mujer heridos por arma de fuego. Esto luego de una presunta persecución y enfrentamiento entre elemento de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y civiles armados, lo que había generado intercambio de disparos.