Policía dispara y mata a motociclista tras enfrascarse en pelea a golpes

Ciudad de México.– Un policía de la Ciudad de México quedó detenido luego de que disparó por la espalda a un joven motociclista, quien momentos antes se enfrascó en una palea a golpes en contra del oficial cuando le marcaron el alto y se negó, junto a su acompañante, a una revisión por parte de la autoridad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron el martes cuando dos oficiales tuvieron un altercado con los tripulantes de una motocicleta que circulaban por la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los tripulantes de la unidad, quienes eran sujetos de un control preventivo, se tornaron agresivos y se enfrascaron en una riña con los uniformados; derivado de dichas acciones y tras ser golpeado, uno de los oficiales efectuó un disparo que impactó en uno de los involucrados.

El joven resultó lesionado en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, donde posteriormente se informó que perdió la vida.

El video del momento del disparo y agresión fue compartido a través de redes sociales.

El hecho generó debate sobre la necesidad de respetar a la autoridad, por otro lado, hubo quienes consideraron la acción del oficial como desproporcionada.